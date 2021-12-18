Карри установил рекорд. Результаты матчей НБА

Стефен Карри набрал 30 очков, сделал 5 подборов и 4 передачи. Он сделал 150-й точный трехочковый бросок в этом сезоне и установил рекорд НБА - 150 точных дальних бросков в первых 28 играх сезона, сообщает ESPN.

"Я восхищаюсь Нетаниягу, но он должен был отойти в сторону"

Дипломатия лицемерия, или Куда мы катим мир, туда он и катится

Евреев также убивали в 1948 году, но «ХаАрец» интересует только Накба

© NEWSru.co.il

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах.

При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на NEWSru.co.il обязательна.