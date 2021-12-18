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NEWSru.co.il :: Спорт18 декабря 2021 г., 11:15

Карри установил рекорд. Результаты матчей НБА

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Карри установил рекорд. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Денвер" разгромил "Атланту" 133:115. "Сан-Антонио" одолел "Юту" 128:126. "Миннесота" разгромила "Лейкерс" 110:92.

Орландо Мэджик - Майами Хит 105:115

Атланта Хоукс - Денвер наггетс 115:133

Бостон Селтикс - Голден Стэйт Уорриорс 107:111

Стефен Карри набрал 30 очков, сделал 5 подборов и 4 передачи. Он сделал 150-й точный трехочковый бросок в этом сезоне и установил рекорд НБА - 150 точных дальних бросков в первых 28 играх сезона, сообщает ESPN.


Нью-Орлеан Пеликанз - Милуоки Бакс 116:112 (овертайм)

Защитник "Милуоки" Джру Холидэй набрал 40 очков.

Юта Джаз - Сан-Антонио Сперз 126:128

Гости выиграли третью четверть со счетом 41:23.

Миннесота Тимбервулвз - Лос-Анджелес Лейкерс 110:92

Портленд Трэйл Блэйзерс - Шарлотт Хорнетс 125:116

Сакраменто Кингз - Мемфис Гриззлиз 105:124

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