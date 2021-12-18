Карри установил рекорд. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Денвер" разгромил "Атланту" 133:115. "Сан-Антонио" одолел "Юту" 128:126. "Миннесота" разгромила "Лейкерс" 110:92.
Орландо Мэджик - Майами Хит 105:115
Атланта Хоукс - Денвер наггетс 115:133
Бостон Селтикс - Голден Стэйт Уорриорс 107:111
Стефен Карри набрал 30 очков, сделал 5 подборов и 4 передачи. Он сделал 150-й точный трехочковый бросок в этом сезоне и установил рекорд НБА - 150 точных дальних бросков в первых 28 играх сезона, сообщает ESPN.
Нью-Орлеан Пеликанз - Милуоки Бакс 116:112 (овертайм)
Защитник "Милуоки" Джру Холидэй набрал 40 очков.
Юта Джаз - Сан-Антонио Сперз 126:128
Гости выиграли третью четверть со счетом 41:23.
Миннесота Тимбервулвз - Лос-Анджелес Лейкерс 110:92
Портленд Трэйл Блэйзерс - Шарлотт Хорнетс 125:116
Сакраменто Кингз - Мемфис Гриззлиз 105:124
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