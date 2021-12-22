Евролига. Матч "Жальгирис" - "Милан" перенесен. "Реал" - ЦСКА могут перенести

Возможно, матч "Реал" - ЦСКА, который должен состояться 23 декабря, будет перенесен на более поздний срок.

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