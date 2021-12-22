Евролига. Матч "Жальгирис" - "Милан" перенесен. "Реал" - ЦСКА могут перенести
Матч регулярного чемпионата Евролиги "Жальгирис" - "Милан", который должен был состояться сегодня, перенесен.
Шесть игроков мадридского "Реала" и главный тренер Пабло Ласо сдали положительные тесты на коронавирус.
Возможно, матч "Реал" - ЦСКА, который должен состояться 23 декабря, будет перенесен на более поздний срок.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 22 декабря 2021
Леброн Джеймс обошел Мозеса Мэлоуна. Матч "Бруклин" - "Вашингтон" перенесен
Леброн Джеймс обошел Мозеса Мэлоуна. Матч "Бруклин" - "Вашингтон" перенесен
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 декабря 2021
Дени Авдия набрал 11 очков. Победный трехочковый на последней секунде
Дени Авдия набрал 11 очков. Победный трехочковый на последней секунде