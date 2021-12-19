Дени Авдия набрал 11 очков. Победный трехочковый на последней секунде
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Бостон" победил "Нью-Йорк" 114:107. "Торонто" разгромил "Голден Стэйт" 119:100. "Вашингтон" на выезде обыграл "Юту" 109:103.
Бостон Селтикс - Нью-Йорк Никс 114:107
Гости выиграли третьею четверть 41:24.
Бруклин Нетс - Орландо Мэджик 93:100
Оклахома-Сити Тендер - Лос-Анджелес Лейкерс 104:103
Победный трехочковый бросок на последней секунде матча сделал защитник "Тендер" Шей Гиджес-Александр, набравший в матче 18 очков.
Торонто Рэпторз - Голден Стэйт Уорриорз 119:100
Милуоки Бакс - Кливленд Кавальерз 90:119
Юта Джаз - Вашингтон Визардс 103:109
Израильский форвард столичной команды отыграл 30 минут (11 + 7 подборов + 2 передачи).
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// NEWSru.co.il // Спорт // 17 декабря 2021
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