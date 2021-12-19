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NEWSru.co.il :: Спорт19 декабря 2021 г., 08:56

Дени Авдия набрал 11 очков. Победный трехочковый на последней секунде

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Юта Джаз - Вашингтон Визардс 103:109

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Бостон" победил "Нью-Йорк" 114:107. "Торонто" разгромил "Голден Стэйт" 119:100. "Вашингтон" на выезде обыграл "Юту" 109:103.

Бостон Селтикс - Нью-Йорк Никс 114:107

Гости выиграли третьею четверть 41:24.

Бруклин Нетс - Орландо Мэджик 93:100


Оклахома-Сити Тендер - Лос-Анджелес Лейкерс 104:103

Победный трехочковый бросок на последней секунде матча сделал защитник "Тендер" Шей Гиджес-Александр, набравший в матче 18 очков.

Торонто Рэпторз - Голден Стэйт Уорриорз 119:100

Милуоки Бакс - Кливленд Кавальерз 90:119

Юта Джаз - Вашингтон Визардс 103:109

Израильский форвард столичной команды отыграл 30 минут (11 + 7 подборов + 2 передачи).

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