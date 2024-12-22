Чемпионат Германии. Покер Шика. Достижение Алонсо

В матче пятнадцатого тура чемпионата Германии "Байер" (Леверкузен) разгромил "Фрайбург" 5:1.

"Фармацевты" занимают второе место, отставая от "Баварии" на 4 очка.

"Байер": Градецки, Инкапье (Белосьян, 83), Та, Тапсоба, Гримальдо (Мукиеле, 80), Джака, Паласиос, Фримпонг (Артур, 80), Виртц, Телла (Терье, 69), Шик (Алеиш Гарсия, 80).

"Фрайбург": Атуболу, Гюнтер, Линхарт, Гинтер, Кюблер (Розенфельдер, 75), Эггештайн (Хефлер, 85), Остерхаге (Сильдийя, 75) , Грифо, Хелер, Доан (Рель, 58), Грегорич (Адаму, 75).

"Байер" одержал 50-ю победу в 75 матчах под руководством Хаби Алонсо. Быстрее 50 побед одерживала только "Бавария" под руководством Хоскпа Гвардиолы - в 61 матче.

Четыре гола забил Патрик Шик. Это его второй покер в Бундеслиге (первый в 2021 году в ворота "Гройтер Фюрт".

Флориан Вирц сделал три результативных передачи и не реализовал пенальти.