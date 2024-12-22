"Арсенал" забил пять голов в дерби и установил рекорд Англии

В матче семнадцатого тура чемпионата Англии "Арсенал" разгромил "Кристал Пэлас" 5:1. "Канониры" вернулись на третье место. Отставание от "Ливерпуля" 3 очка, от "Челси" - 1.

"Кристал Пэлас": Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Гейи, Клайн (Кпора, 81), Хьюз (Девенни, 69), Лерма (Дукуре, 68), Митчелл, Сарр, Камада (Нкетиа, 61), Матета (Шлупп, 81).

"Арсенал": Рая, Тимбер (Мерино, 86), Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли (Калафиори, 58), Эдегор, Партей, Хаверц (Райс, 58), Сака (Троссар, 24), Жезус (Нванери, 86), Мартинелли.

В этом году "Арсенал" не проиграл ни одного дерби. Последний раз не проиграть ни одного лондонского дерби за календарный год удалось "Челси" в 2005 году.

"Канониры" установили рекорд Англии, забив не меньше пяти голов в шести выездных матчах за календарный год.

В середине первого тайма травму получил Букайо Сака. Он покинул стадион на костылях.