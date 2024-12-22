"Атлетико" победил "Барселону". Результаты матчей чемпионата Испании

Состоялись матчи восемнадцатого тура чемпионата Испании. "Барселона" проиграла столичному "Атлетико" 1:2.

Лидирует "Атлетико" (41 очко). У Барселоны" 38 очков, у "Реала" - 37.

Хетафе - Мальорка 0:1

На 53-й минуте пенальти реализовал Кайл Ларин.

Островитяне поднялись на пятое место.

Сельта (Виго) - Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:0

Оба мяча забил Пабло Дуран.

Осасуна (Памплона) - Атлетик (Бильбао) 1:2

"Атлетик" не проиграл в десятой игре Примеро подряд и вплотную подобрался к лидирующей тройке.

Барселона - Атлетико (Мадрид) 1:2

У каталонцев громадное статистическое преимущество (62% владения мячом, 19:5 по ударам. 7:4 по точным ударам, 11:3 по угловым). "Барселона" упустила множество моментов и проиграла третью домашнюю игру Ла Лиги подряд.

Хозяева упустили несколько голевых моментов и сумели открыть счет на 30-й минуте. Педри пробил в нижний угол 1:0.

"Барселона" продолжила давить. Неоднократно выручал Облак. Часто форварды каталонцев были неточны.

А на 60-й минуте гости отыгрались. Быстрая контратака. Защитник неудачно прервал прострел, эффектно отбросив мяч пяткой. Родриго де Пауль точно пробил из полукруга перед штрафной 1:1.

После этого хозяева упустили 5-6 голевых моментов. а на 6-й минуте компенсированного времени пропустили гол. Быстрая контратака. Серлот оказался перед воротами и точно пробил 1:2.