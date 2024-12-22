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Спорт

Достижение Вембаньямы. Дени Авдия набрал 7 очков. "Портленд" проиграл "Сан-Антонио"

Баскетбол
НБА
время публикации: 22 декабря 2024 г., 07:03 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 07:03
Достижение Вембаньямы. Дени Авдия набрал 7 очков. "Портленд" проиграл "Сан-Антонио"
AP Photo/Kin Man Hui

В матче регулярного чемпионата НБА "Сан-Антонио Сперз" победил "Портленд Трэйл Блэйзерс" 114:94.

Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия набрал 7 очков, сделал 6 подборов и 4 передачи.

Лидер "Сан-Антонио" Виктор Вембаньяма стал самым результативным игроком встречи (30 + 7 подборов + 3 передачи).

По данным статистического сервиса StatMamba он быстрее веех центровых в истории НБА сделал 200 точных трехочковых бросков.

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