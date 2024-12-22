Лидер теряет очки. Йоси Абукасис проигрывает в Хайфе. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Состоялись матчи пятнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу. "Апоэль" (Беэр-Шева) не смог обыграть "Бней Сахнин" 0:0.

Маккаби Бней Райна - Апоэль (Хайфа) 0:2

Оба мяча забил Гай Меламед. В 15 матчах Лиги Аль он забил 14 голов.

Апоэль (Хадера) - Апоэль (Иерусалим) 1:1

Бней Сахнин - Апоэль (Беэр-Шева) 0:0

Южане сохранили лидерство. "Апоэль" на 1 очко опережает тель-авивский "Маккаби".

Маккаби (Хайфа) - Маккаби (Нетания) 2:1

Команда Йоси Вбуксиса проиграла после двух побед подряд, которые позволили "бриллиантам" подняться в середину турнирной таблицы.