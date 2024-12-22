Во время благотворительного футбольного матча умер бывший защитник ЦСКА
время публикации: 22 декабря 2024 г., 07:18 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 07:25
21 декабря во время матча благотворительного турнира "30 години Златна топка – Христо Стоичков" умер 34-летний болгарский футболист Мартин Дечев, сообщают болгарские СМИ.
О причинах смерти не сообщавется.
Защитник выступал за клубы ЦСКА (София), "Славия" (София), "Локомотив" (Мездра), "Лудогорец" (Разград), "Черно Море" (Варна), "Монтана", "Витоша" (Быстрица), "Оборище" (Панагюрище).
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