От рака умер экс-чемпион мира по боксу

20 декабря после продолжительной болезни (рак легких) умер французский боксер Тьерри Жакоб, сообщают французские СМИ.

Он провел на профессиональном ринге 45 боев, в 39 победил.

В 1990-92 году он был чемпионом Европы в наилегчайшем весе, в 1992 - чемпионом мира по версии WBC.

В 1987 году Тьерри Жакоб завоевал вакантный пояс чемпиона Франции, нокаутировав в пятом раунде Алена Лимаролу.

Первое поражение в профессиональной карьере он потерпел в 1987 - в поединке за звание чемпиона мира по версии IBF от американца Кевина Сибрукса.

В ноябре 1988 года вторая попытка завоевать тот же пояс стала неудачной. Его в шестом раунде нокаутировал венесуэлец Хосе Санабрия.

В марте 1992 года Тьерри Жакоб стал чемпионом мира. Он победил по очкам мексиканца Даниэля Сарагосу. Француз утратил чемпионский пояс через три месяца. Жакоба во втором раунде нокаутировал американец Трейси Харрис Паттерсон.

В 1992-93 годах Тьерри Жакоб дважды претендовал на пояс чемпиона мира по версии WBA. И дважды проиграл пуэрториканцу Вилфредо Васкесу.