Удаление Забарного. "Арсенал" проиграл в дерби. Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи двадцать шестого тура чемпионата Англии. "Арсенал" на своем поле проиграл "Вест Хэму" 0:1.

Борнмут - Вулверхэмптон 0:1

На 31-й минуте был удален украинский защитник хозяев Илья Забарный.

Победный гол на 36-й минуте забил Матеус Кунья.

Арсенал (Лондон) - Вест Хэм (Лондон) 0:1

Сказалось отсутствие нападающих. Мигель Мерино не смог стать палочкой-выручалочкой во втором матче подряд.

"Канониры" нанесли 20 ударов по воротам. Только два были точными.

На 44-й минуте Джаррод Боуэн забил победный гол 0:1.

На 73-й минуте "Арсенал" остался в меньшинстве. Льюис-Скелли, вышедший на замену на 56-й минуте был удален.

Фулхем (Лондон) - Кристал Пэлас (Лондон) 0:2

"Дачники" не насесли ни одного точного удара за игру, хотя гол забили: Йоахим Андерсен в свои ворота.

Ипсвич - Тоттенхэм (Лондон) 1:4

Саутгемптон - Брайтон энд Хоув 0:4