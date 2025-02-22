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Удаление Забарного. "Арсенал" проиграл в дерби. Результаты матчей чемпионата Англии

Футбол
время публикации: 22 февраля 2025 г., 19:49 | последнее обновление: 22 февраля 2025 г., 19:49
Удаление Забарного. "Арсенал" проиграл в дерби. Результаты матчей чемпионата Англии
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Состоялись матчи двадцать шестого тура чемпионата Англии. "Арсенал" на своем поле проиграл "Вест Хэму" 0:1.

Борнмут - Вулверхэмптон 0:1

На 31-й минуте был удален украинский защитник хозяев Илья Забарный.

Победный гол на 36-й минуте забил Матеус Кунья.

Арсенал (Лондон) - Вест Хэм (Лондон) 0:1

Сказалось отсутствие нападающих. Мигель Мерино не смог стать палочкой-выручалочкой во втором матче подряд.

"Канониры" нанесли 20 ударов по воротам. Только два были точными.

На 44-й минуте Джаррод Боуэн забил победный гол 0:1.

На 73-й минуте "Арсенал" остался в меньшинстве. Льюис-Скелли, вышедший на замену на 56-й минуте был удален.

Фулхем (Лондон) - Кристал Пэлас (Лондон) 0:2

"Дачники" не насесли ни одного точного удара за игру, хотя гол забили: Йоахим Андерсен в свои ворота.

Ипсвич - Тоттенхэм (Лондон) 1:4

Саутгемптон - Брайтон энд Хоув 0:4

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