Удаление Забарного. "Арсенал" проиграл в дерби. Результаты матчей чемпионата Англии
Состоялись матчи двадцать шестого тура чемпионата Англии. "Арсенал" на своем поле проиграл "Вест Хэму" 0:1.
Борнмут - Вулверхэмптон 0:1
На 31-й минуте был удален украинский защитник хозяев Илья Забарный.
Победный гол на 36-й минуте забил Матеус Кунья.
Арсенал (Лондон) - Вест Хэм (Лондон) 0:1
Сказалось отсутствие нападающих. Мигель Мерино не смог стать палочкой-выручалочкой во втором матче подряд.
"Канониры" нанесли 20 ударов по воротам. Только два были точными.
На 44-й минуте Джаррод Боуэн забил победный гол 0:1.
На 73-й минуте "Арсенал" остался в меньшинстве. Льюис-Скелли, вышедший на замену на 56-й минуте был удален.
Фулхем (Лондон) - Кристал Пэлас (Лондон) 0:2
"Дачники" не насесли ни одного точного удара за игру, хотя гол забили: Йоахим Андерсен в свои ворота.
Ипсвич - Тоттенхэм (Лондон) 1:4
Саутгемптон - Брайтон энд Хоув 0:4