Удаление вратаря. Хет-трик Мориса. Достижение "Байера". Результаты матчей чемпионата Германии

Состоялись матчи двадцать третьего тура чемпионата Германии. "Байер" в гостях обыграл "Хольштайн" 2:0.

Вольфсбург - Бохум 1:1

"Бохум" не проиграл в тех матчах подряд, но еще не сумел выбраться из зоны вылета.

Майнц - Санкт-Паули (Гамбург) 2:0

"Майнц" не проиграл и не пропустил в третьей игре подряд.

Боруссия (Менхенгладбах) - Аугсбург 0:3

Три гола за 15 минут во втором тайме забил Алексис Клод-Морис.

"Аугсбург" не проигрывает в седьмом матче Бундеслиги подряд - самая длинная беспроигрышная серия команды с 2016 года. В трех последних матчах "Аугсбург" не пропускает.

"Боруссия" с 28-й минуты играла в меньшинстве. Был удален вратарь Йонас Омлин. Место в воротах занял Кевин Штогер (в июле перешел из "Бохума").

Хольштайн (Киль) - Байер (Леверкузен) 0:2

"Байер" под руководством Хави Алонсо не проигрывает в 28 играх чемпионата подряд.