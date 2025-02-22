Удаление вратаря. Хет-трик Мориса. Достижение "Байера". Результаты матчей чемпионата Германии
Состоялись матчи двадцать третьего тура чемпионата Германии. "Байер" в гостях обыграл "Хольштайн" 2:0.
Вольфсбург - Бохум 1:1
"Бохум" не проиграл в тех матчах подряд, но еще не сумел выбраться из зоны вылета.
Майнц - Санкт-Паули (Гамбург) 2:0
"Майнц" не проиграл и не пропустил в третьей игре подряд.
Боруссия (Менхенгладбах) - Аугсбург 0:3
Три гола за 15 минут во втором тайме забил Алексис Клод-Морис.
"Аугсбург" не проигрывает в седьмом матче Бундеслиги подряд - самая длинная беспроигрышная серия команды с 2016 года. В трех последних матчах "Аугсбург" не пропускает.
"Боруссия" с 28-й минуты играла в меньшинстве. Был удален вратарь Йонас Омлин. Место в воротах занял Кевин Штогер (в июле перешел из "Бохума").
Хольштайн (Киль) - Байер (Леверкузен) 0:2
"Байер" под руководством Хави Алонсо не проигрывает в 28 играх чемпионата подряд.