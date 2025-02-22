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Израильтянка завоевала серебряную медаль паралимпийского Кубка мира по фехтованию

Фехтование
время публикации: 22 февраля 2025 г., 15:56 | последнее обновление: 22 февраля 2025 г., 15:56
Израильтянка завоевала серебряную медаль паралимпийского Кубка мира по фехтованию
AP Photo/Abbie Parr

В Сан-Паулу прошел паралимпийский Кубок мира по фехтованию.

В турнире шпажисток (категория А) израильтянка Линор Кельман завоевала серебряную медаль.

В финале она проиграла британке Джемме Голлис 13:15.

Бронзовые медали завоевали Жужанна Крайняк (Венгрия) и бразильянка Раисса Вераш.

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