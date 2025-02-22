Израильтянка завоевала серебряную медаль паралимпийского Кубка мира по фехтованию
время публикации: 22 февраля 2025 г., 15:56 | последнее обновление: 22 февраля 2025 г., 15:56
В Сан-Паулу прошел паралимпийский Кубок мира по фехтованию.
В турнире шпажисток (категория А) израильтянка Линор Кельман завоевала серебряную медаль.
В финале она проиграла британке Джемме Голлис 13:15.
Бронзовые медали завоевали Жужанна Крайняк (Венгрия) и бразильянка Раисса Вераш.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 января 2025