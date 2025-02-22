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Чемпионат Израиля по футболу. "Маккаби" (Тель-Авив) проиграл на своем поле

Футбол
время публикации: 22 февраля 2025 г., 20:31 | последнее обновление: 22 февраля 2025 г., 20:31
Чемпионат Израиля по футболу. "Маккаби" (Тель-Авив) проиграл на своем поле
AP Photo/Alastair Grant

В матче двадцать четвертого тура чемпионата Израиля по футболу тель-авивский "Маккаби" проиграл "Маккаби Бней Райнаа" 0:1.

"Маккаби" (ТА): Слуга, Стожич, Асанте, Лемкин, Рой Ревиво, Дор Перец (79, Заави), Каниховский, Сиссохо (79, Шахар), Аддо (60, Давида), Дор Турджеипн, Уэсли Патати.

"Маккаби Бней Райна": Амос, Брусис, Самбинья, Абдалла Жабер (46, Шакер), Брами, Хадида, Усман (46, Шукрани), Фадида (46, Хенти), Альтман (71, Модзенга), Ганем, Абу Фархи (58, Гнаем).

15 января "Маккаби Бней Райна" обыграл тель-авивский "Маккаби" в гостях в матче Кубка Израиля 2:1. Сегодня повторил это достижение.

На 9-й минуте гости подали угловой. Вратарь сыграл неудачно. Омри Альтман, арендованный у тель-авивского "Апоэля" в январе, забил первый гол за свою новую команду (в четвертом матче).

Хозяева много атаковали, но создали только два реальных голевых момента.

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