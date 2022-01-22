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NEWSru.co.il :: Спорт22 января 2022 г., 23:09

Руководство "Бейтара" просит игроков согласиться на сокращение зарплаты на 25%

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Руководство "Бейтара" просит игроков согласиться на сокращение зарплаты на 25%

Руководители клуба "Бейтар" (Иерусалим) провели встречу с персоналом и игроками команды.

Руководители просят игроков согласиться на сокращение зарплаты на 25%, сообщает Sport5.

Эли Охана сказал, что руководство всеми силами пыталось не допустить нынешней ситуации. Но, если не произойдет ничего выдающегося, клубу придется перейти в режим жесткой экономии.

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