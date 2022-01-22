Руководство "Бейтара" просит игроков согласиться на сокращение зарплаты на 25%
Руководители клуба "Бейтар" (Иерусалим) провели встречу с персоналом и игроками команды.
Руководители просят игроков согласиться на сокращение зарплаты на 25%, сообщает Sport5.
Эли Охана сказал, что руководство всеми силами пыталось не допустить нынешней ситуации. Но, если не произойдет ничего выдающегося, клубу придется перейти в режим жесткой экономии.
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