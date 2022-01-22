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NEWSru.co.il :: Спорт22 января 2022 г., 22:54

Лидер сыграл вничью со столичным "Апоэлем". Результаты матчей

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Лидер сыграл вничью со столичным "Апоэлем". Результаты матчей

Состоялись матчи девятнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу. Хайфский "Маккаби" сыграл вничью 1:1 со столичным "Апоэлем".

Маккаби (Тель-Авив) - Маккаби (Нетания) 2:2

Тель-авивский клуб отстает от лидирующего хайфского "Маккаби" на 13 очков.

Апоэль (Хадера) - Ирони (Кирьят-Шмона) 2:0


"Апоэль" одержал третью победу подряд (вторую - в чемпионате).

Маккаби (Хайфа) - Апоэль (Иерусалим) 1:1

На 51-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Мохаммад Абу-Фани.

Основные события произошли в последние 10 минут встречи.

На 82-й минуте составы команд стали равными. Был удален Омер Агвадиш.

На 85-й минуте Уильям Агаде открыл счет 0:1.

"Зеленые" отыгрались через 2 минуты. Гол забил Годсвей Донио.

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