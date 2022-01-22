Хет-трик Диаби. Мунас Даббур сделал голевую передачу
Состоялись матчи двадцатого тура чемпионата Германии. "Байер" разгромил "Аугсбург" 5:1. Дортмундская "Боруссия" в гостях одолела "Хоффенхайм" 3:2.
Байер (Леверкузен) - Аугсбург 5:1
Три мяча забил Муса Диаби.
Боруссия (Менхенгладбах) - Унион (Берлин) 1:2
Оба мяча в ворота "жеребцов" забил Мвакс Крузе.
Фрайбург - Штутгарт 2:0
Хоффенхайм - Боруссия (Дортмунд) 2:3
На 6-й минуте Мален сделал передачу. Эрлинг Холанн отправил мяч в пустые ворота 0:1.
На последних секундах первого тайма Бебу навесил. Андрей Крамарич оказался один и пробил в угол 1:1.
На 58-й минуте Марко Ройз вышел один на один 1:2. На 66-й минуте Мален прострелил. Давид Раум опередил Азара и срезал мяч в свои ворота 1:3.
На 77-й минуте Даббур направил мяч в штрафную. Жоржиньо Рюттер перебросил мяч через вратаря 2:3.
Гройтер Фюрт - Майнц 2:1
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