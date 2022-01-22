Хет-трик Диаби. Мунас Даббур сделал голевую передачу

Состоялись матчи двадцатого тура чемпионата Германии. "Байер" разгромил "Аугсбург" 5:1. Дортмундская "Боруссия" в гостях одолела "Хоффенхайм" 3:2.

Байер (Леверкузен) - Аугсбург 5:1

Три мяча забил Муса Диаби.

Боруссия (Менхенгладбах) - Унион (Берлин) 1:2

Оба мяча в ворота "жеребцов" забил Мвакс Крузе.

Фрайбург - Штутгарт 2:0

Хоффенхайм - Боруссия (Дортмунд) 2:3

На 6-й минуте Мален сделал передачу. Эрлинг Холанн отправил мяч в пустые ворота 0:1.

На последних секундах первого тайма Бебу навесил. Андрей Крамарич оказался один и пробил в угол 1:1.

На 58-й минуте Марко Ройз вышел один на один 1:2. На 66-й минуте Мален прострелил. Давид Раум опередил Азара и срезал мяч в свои ворота 1:3.

На 77-й минуте Даббур направил мяч в штрафную. Жоржиньо Рюттер перебросил мяч через вратаря 2:3.

Гройтер Фюрт - Майнц 2:1