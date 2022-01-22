"Манчестер Юнайтед" вырвал победу на последних секундах матча
Состоялись матчи двадцать третьего тура чемпионата Англии. "Манчестер Юнайтед" с большим трудом одолел "Вест Хэм" 1:0.
Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2
В первом тайме матч был прерван на 20 минут из-за появления над стадионом дрона.
Лидс - Ньюкасл 0:1
Победный гол на 76-й минуте забил Джонджо Шелви.
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм (Лодндон) 1:0
На третьей минуте компенсированного времени Фредерикс потерял мяч. Хозяева провели скоростную атаку, в которой участвовали Криштиану Роналду, Марсьяль и Кавани, простреливший на дальнюю штангу. Рашфорд отправил мяч в угол ворот 1:0.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 января 2022
"Астон Вилла" победила "Эвертон". Болельщики забросали игроков гостей бутылками
"Астон Вилла" победила "Эвертон". Болельщики забросали игроков гостей бутылками