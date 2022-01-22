"Манчестер Юнайтед" вырвал победу на последних секундах матча

Состоялись матчи двадцать третьего тура чемпионата Англии. "Манчестер Юнайтед" с большим трудом одолел "Вест Хэм" 1:0.

Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2

В первом тайме матч был прерван на 20 минут из-за появления над стадионом дрона.

Лидс - Ньюкасл 0:1

Победный гол на 76-й минуте забил Джонджо Шелви.

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм (Лодндон) 1:0

На третьей минуте компенсированного времени Фредерикс потерял мяч. Хозяева провели скоростную атаку, в которой участвовали Криштиану Роналду, Марсьяль и Кавани, простреливший на дальнюю штангу. Рашфорд отправил мяч в угол ворот 1:0.