Матч чемпионата Англии был прерван из-за появления дрона
Матч двадцать третьего тура чемпионата Англии "Брентфорд" - "Вулверхэмптон" был прерван из-за появления над стадионом неопознанного дрона, сообщает Sky Sports.
Матч был прерван на 28-й минуте.
Судья добавил к первому тайму 19 минут.
Первая половина встречи завершилась вничью 0:0.
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