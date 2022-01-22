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NEWSru.co.il :: Спорт22 января 2022 г., 08:51

Евролига. ЦСКА проиграл "Милану"

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Евролига. ЦСКА проиграл "Милану"

Завершился 22-й тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует мадридский "Реал". Тель-авивский "Маккаби" на тринадцатом месте.

ЦСКА (Москва, Россия) - Милан (Италия) 57:67

Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Панатинаикос (Афины, Греция) 82:81

Баскония (Витория, Испания) - Бавария (Мюнхен, Германия) 77:84


АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 69:67

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