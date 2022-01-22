Евролига. ЦСКА проиграл "Милану"
Завершился 22-й тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует мадридский "Реал". Тель-авивский "Маккаби" на тринадцатом месте.
ЦСКА (Москва, Россия) - Милан (Италия) 57:67
Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Панатинаикос (Афины, Греция) 82:81
Баскония (Витория, Испания) - Бавария (Мюнхен, Германия) 77:84
АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 69:67
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// NEWSru.co.il // Спорт // 21 января 2022
Евролига. УНИКС победил "Барселону", "Зенит" проиграл "Монако"
Евролига. УНИКС победил "Барселону", "Зенит" проиграл "Монако"
// NEWSru.co.il // Спорт // 20 января 2022
Эмбиид набрал 50 очков. Дени Авдия набрал 13 очков. "Трипл-дабл" "49 +" Йокича. Невероятное поражение "королей"
Эмбиид набрал 50 очков. Дени Авдия набрал 13 очков. "Трипл-дабл" "49 +" Йокича. Невероятное поражение "королей"