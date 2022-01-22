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NEWSru.co.il :: Спорт22 января 2022 г., 10:33

Дени Авдия набрал 9 очков. "Трипл-даблы" Хардена и Йокича

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Вашингтон Визардс - Торонто Рэпторз 105:109

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Лейкерс" в гостях обыграл "Орландо" 116:105. "Вашингтон" проиграл "Торонто" 105:109.

Шарлотт Хорнетс - Оклахома-Сити Тендер 121:98

Орландо Мэджик - Лос-Анджелес Лейкерс 105:116

Леброн Джеймс набрал 29 очков, сделал 7 подборов и 5 передач.

Филадельфия Сиксерз - Лос-Анджелес Клипперз 101:102


Джоэль Эмбиид (Филадельфия) набрал 40 очков (в предыдущем матче против "Орландо" он набрал 50 очков) и сделал 13 подборов.

Незадолго до конца матча хозяева вели в счете 93:88.

Атланта Хоукс - Майами Хит 110:108

Последнюю четверть гости выиграли 34:22.

На последних секундах матча "Майами" сократил отставание до 1 очка.

Бостон Селтикс - Портленд Трйэл Блэйзерс 105:109

В последней четверти "Бостон" вел в счете 100:89.

Милуоки Бакс - Чикаго Булз 94:90

Вашингтон Визардс - Торонто Рэпторз 105:109

Израильский форвард столичной команды Дени Авдия провел на площадке 31 минуту 15 секунд (9 + 5 подборов + 6 передач).

Сан-Антонио Сперз - Бруклин Нетс 102:117

Последнюю четверть гости выиграли 38:28.

Джеймс Харден (Бруклин) сделал "трипл-дабл" (37 + 10 подборов + 11 передач).


Денвер Наггетс - Мемфис Гризлиз 118:122

Никола Йокич (Денвер) совершил "трипл-дабл" в четвертой игре подряд (26 + 11 подборов + 12 передач).

Юта Джаз - Детройт Пистонз 111:101

Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокитс 105:103

В последней четверти гости вели в счете 101:94.

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