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NEWSru.co.il :: Спорт22 января 2022 г., 10:03

Потрясающий гол Сарджента. "Норвич" не без приключений выбрался из зоны вылета

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Потрясающий гол Сарджента. "Норвич" не без приключений выбрался из зоны вылета

В матче двадцать третьего тура чемпионата Англии "Норвич" в гостях разгромил "Уотфорд" 3:0. Победа позволила "канарейкам" выбраться из зоны вылета. "Шершни" в зону вылета опустились.

"Уотфорд": Бахманн, Фемения (Куцка, 89), Кабаселе, Самир, Камара (Сема, 84), Сиссоко, Клеверли (Эрнандес, 59), Кайембе, Кинг, Деннис, Жоао Педро

"Норвич": Ганн, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс, Рашица, Ле-Мелу, Соренсен (Маклин, 21), Сарджент, Пукки (Байрэм, 87), Ида.


"Норвич" одержал вторую победу подряд и третью в четырех последних матчах (с учетом всех турниров), что позволили выйти из зоны вылета. "Уотфорд" идет ко дну - четыре поражения в последних пяти матчах.

"Канарейки" прервали неприятную серию - до этого они пять раз подряд проиграли "Уотфорду".

На 51-й минуте Пукки навесил на линию вратарской. Джош Сарджент изогнулся и нанес необычный удар - почти "удар скорпиона", но без падения. Мяч попал в перекладину и отскочил за линию ворот 0:1.

Матч едва не был сорван. На 61-й минуте загорелась одна из матч освещения. Диктор даже успел объявить, что из-за аварии матч продолжен не будет. Но после короткого перерыва игру возобновили.

На 74-й минуте Рашица навесил. Сарджент пробил головой 0:2.

На 78-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Бывший игрок луганской "Зари" Эммануэль Деннис" получил вторую желтую карточку.

На второй минуте компенсированного времени бывший игрок "Милана" Юрай Куцка срезал мяч в свои ворота 0:3.

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