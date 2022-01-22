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NEWSru.co.il :: Спорт22 января 2022 г., 09:09

Чемпионат Европы по футзалу. Россияне разгромили сборную Словакии

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Чемпионат Европы по футзалу. Россияне разгромили сборную Словакии

В Нидерландах продолжается чемпионат Европы по футзалу. Россияне в матче первого тура разгромили сборную Словакии 7:1.

Россия - Словакия 7:1

Словенцы открыли счет и вели в счете с третьей по десятую минуты.

Три мяча забил Артем Антошкин.

Польша - Хорватия 1:3


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