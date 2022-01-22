Чемпионат Европы по футзалу. Россияне разгромили сборную Словакии
В Нидерландах продолжается чемпионат Европы по футзалу. Россияне в матче первого тура разгромили сборную Словакии 7:1.
Россия - Словакия 7:1
Словенцы открыли счет и вели в счете с третьей по десятую минуты.
Три мяча забил Артем Антошкин.
Польша - Хорватия 1:3
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