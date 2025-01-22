После поражения в Лиге чемпионов "Боруссия" уволила Нури Шахина

После поражения в матче Лиги чемпионов от "Болоньи" 1:2, Нури Шахин уволен с поста главного тренера "Боруссии" (Дортмунд), сообщает официальный сайт клуба.

В чемпионате Германии "Боруссия" занимает десятое место.

В Лиге чемпионов за тур до финиша основного этапа немецкий клуб занимает 13-е место.

В последнем матче основного этапа Лиги чемпионов "Боруссия" сыграет с донецким "Шахтером".