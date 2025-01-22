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После поражения в Лиге чемпионов "Боруссия" уволила Нури Шахина

Футбол
время публикации: 22 января 2025 г., 11:27 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 11:27
После поражения в Лиге чемпионов "Боруссия" уволила Нури Шахина
AP Photo/Michael Probst

После поражения в матче Лиги чемпионов от "Болоньи" 1:2, Нури Шахин уволен с поста главного тренера "Боруссии" (Дортмунд), сообщает официальный сайт клуба.

В чемпионате Германии "Боруссия" занимает десятое место.

В Лиге чемпионов за тур до финиша основного этапа немецкий клуб занимает 13-е место.

В последнем матче основного этапа Лиги чемпионов "Боруссия" сыграет с донецким "Шахтером".

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