"Апоэль" (Беэр-Шева) усилился бывшим защитником "Бенфики" и "Истанбула ББ"

Центральный защитник сборной Кабо-Верде Карлуш Понк подписал контракт с "Апоэлем" (Беэр-Шева), сообщает официальный сайт клуба.

Контракт рассчитан на два с половиной сезона.

Карлуш Понк ранее выступал за клубы "Фаренсе", "Бенфика" (молодежный состав), "Пасуш де Ферейра", "Шавеш", "Авеш" (обладатель Кубка Португалии 2018 года), "Истанбул ББ" (чемпион Турции 2020 года), "Ризеспор".

В "Апоэль" он перешел из португальского клуба "Морейренсе".