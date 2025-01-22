"Апоэль" (Беэр-Шева) усилился бывшим защитником "Бенфики" и "Истанбула ББ"
время публикации: 22 января 2025 г., 08:20 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 08:20
Центральный защитник сборной Кабо-Верде Карлуш Понк подписал контракт с "Апоэлем" (Беэр-Шева), сообщает официальный сайт клуба.
Контракт рассчитан на два с половиной сезона.
Карлуш Понк ранее выступал за клубы "Фаренсе", "Бенфика" (молодежный состав), "Пасуш де Ферейра", "Шавеш", "Авеш" (обладатель Кубка Португалии 2018 года), "Истанбул ББ" (чемпион Турции 2020 года), "Ризеспор".
В "Апоэль" он перешел из португальского клуба "Морейренсе".
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