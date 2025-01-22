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Джокович и Зверев вышли в полуфинал Открытого чемпионата Австралии

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 22 января 2025 г., 10:37 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 10:37
Джокович и Зверев вышли в полуфинал Открытого чемпионата Австралии
AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Первыми полуфиналистами Открытого чемпионата Австралии стали Новак Джокович и Александр Зверев.

Легендарный сербский теннисист победил бывшую первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Александр Зверев (Германия) обыграл американца Томми Пола 7:6, 7:6, 2:6, 6:1.

Сегодня в четвертьфиналах встречаются Янник Синнер (Италия) - Алекс де Минор (Австралия) и Бен Шелтон (США) - Лоренцо Сонего (Италия).

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