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"Бенфика" и "Барселона" забили 9 голов. Результаты матчей Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 22 января 2025 г., 06:15 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 06:15
"Бенфика" и "Барселона" забили 9 голов. Результаты матчей Лиги чемпионов
AP Photo/Armando Franca

Состоялись матчи седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов. "Барселона" одолела "Бенфику" 5:4.

Ат аланта (Бергамо, Италия) - Штурм (Грац, Австрия) 5:0

Монако (Франция) - Астон Вилла (Бирмингем) 1:0

На 8-й минуте победный мяч забил Вилфред Синго.

Атлетико (Мадрид, Испания) - Байер (Леверкузен, Германия) 2:1

После первого тайма выигрывали немцы.

После перерыва два гола забил Хулиан Альварес.

Бенфика (Лиссабон, Португалия) - Барселона (Испания) 4:5

"Бенфика" вела в счете 1:0, 3:1 и 4:2. Три гола забил Вангелис Павлидис.

У "Барселоны" по 2 раза отличились Рафинья и Роберт Левандовски. Один гол на счету Эрика Гарсии.

Болонья (Италия) - Боруссия (Дортмунд, Германия) 2:1

Брюгге (Бельгия) - Ювентус (Турин, Италия) 0:0

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) 2:3

20-летний израильский полузащитник таль Абед остался у голландцев в запасе.

После первого тайма ПСВ вел в счете 3:0.

Ливерпуль (Англия) - Лилль (Франция) 2:1

Слован (Братислава, Словакия) - Штутгарт (Германия) 1:3

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