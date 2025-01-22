Умер легендарный канадский хоккеист, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли

19 января на 94-м году жизни умер легендарный канадский хоккеист Марсель Бонин, сообщает официальный сайт НХЛ.

В 1955 году он стал обладателем Кубка Стэнли с "Детройт Ред Уингз".

Марсель Бонин трижды завоевывал Кубок Стэнли в составе "Монреаль Канадиенз".

Также левый нападающий выступал за "Бостон Брюинз".

Марсель Бонин пять раз участвовал в Матче всех звезд НХЛ.

Его карьера завершилась в 1962 году. Он получил тяжелую травму в матче с "Детройт Ред Уингз".