Умер легендарный канадский хоккеист, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли
время публикации: 22 января 2025 г., 07:27 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 07:27
19 января на 94-м году жизни умер легендарный канадский хоккеист Марсель Бонин, сообщает официальный сайт НХЛ.
В 1955 году он стал обладателем Кубка Стэнли с "Детройт Ред Уингз".
Марсель Бонин трижды завоевывал Кубок Стэнли в составе "Монреаль Канадиенз".
Также левый нападающий выступал за "Бостон Брюинз".
Марсель Бонин пять раз участвовал в Матче всех звезд НХЛ.
Его карьера завершилась в 1962 году. Он получил тяжелую травму в матче с "Детройт Ред Уингз".
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 января 2025