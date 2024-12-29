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Умер известный хоккеист, четырехкратный чемпион СССР

Хоккей
Знаменитые спортсмены
время публикации: 29 декабря 2024 г., 10:19 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 10:19
Умер известный хоккеист, четырехкратный чемпион СССР
AP Photo/Mikhail Metzel

28 декабря на 84-м году жизни умер известный советский хоккеист Валерий Кузьмин, сообщает сайт клуба "Спартак" (Москва).

В составе "Спартака" он трижды становился чемпионом СССР, четырежды - серебряным призером чемпионатов СССР, четырежды бронзовым призером чемпионатов СССР, трижды - обладателем Кубка СССР.

В составе клуба "Крылья Советов" (Москва) Валерий Кузьмин - чемпион и обладатель Кубка СССР 1974 года, серебряный призер чемпионата СССР 1975 года.

В 1975-76 годах защитник выступал за финский клуб "Йокерит" (Хельсинки).

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