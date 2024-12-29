Умер известный хоккеист, четырехкратный чемпион СССР
время публикации: 29 декабря 2024 г., 10:19 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 10:19
28 декабря на 84-м году жизни умер известный советский хоккеист Валерий Кузьмин, сообщает сайт клуба "Спартак" (Москва).
В составе "Спартака" он трижды становился чемпионом СССР, четырежды - серебряным призером чемпионатов СССР, четырежды бронзовым призером чемпионатов СССР, трижды - обладателем Кубка СССР.
В составе клуба "Крылья Советов" (Москва) Валерий Кузьмин - чемпион и обладатель Кубка СССР 1974 года, серебряный призер чемпионата СССР 1975 года.
В 1975-76 годах защитник выступал за финский клуб "Йокерит" (Хельсинки).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 ноября 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 ноября 2024