Умер известный хоккеист, призер Кубка Канады

23 ноября на 69-м году жизни умер известный хоккеист Карел Голы, сообщают чешские СМИ.

Нападающий выступал за клубы "Спарта" (Прага), "Дукла" (Иглава), "Кауфбойрен" (Германия), "Илсалми" (Финляндия).

Карел Голы - серебряный призер юниорского чемпионата Европы 1975 года, бронзовый призер молодежного чемпионата мира 1976 года, участник олимпиады 1980 года, серебряный призер Кубка Канады 1976 года.

После окончания карьеры игрока он тренировал юниорские и молодежные команды пражской "Спарты".