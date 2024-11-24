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Умер известный хоккеист, призер Кубка Канады

Хоккей
время публикации: 24 ноября 2024 г., 09:23 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 09:23
Умер известный хоккеист, призер Кубка Канады
AP Photo/Petr David Josek

23 ноября на 69-м году жизни умер известный хоккеист Карел Голы, сообщают чешские СМИ.

Нападающий выступал за клубы "Спарта" (Прага), "Дукла" (Иглава), "Кауфбойрен" (Германия), "Илсалми" (Финляндия).

Карел Голы - серебряный призер юниорского чемпионата Европы 1975 года, бронзовый призер молодежного чемпионата мира 1976 года, участник олимпиады 1980 года, серебряный призер Кубка Канады 1976 года.

После окончания карьеры игрока он тренировал юниорские и молодежные команды пражской "Спарты".

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