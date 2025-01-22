Фехтование. Израильские шпажисты завоевали бронзовую медаль в Болгарии
время публикации: 22 января 2025 г., 07:48 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 07:48
В Софии прошел молодежный турнир по фехтованию на саблях и шпагах (спортсмены до 23 лет).
Израильские шпажисты завоевали бронзовую медаль.
Победителями стали испанцы. На втором месте сборная Бельгии.
Состав сборной Израиля Йона Бен Ами, Шай Гиволи, Лео Каменер и Бенталь Лиман.
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