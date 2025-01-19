Зверев и Алькарас вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии
время публикации: 19 января 2025 г., 12:15 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 12:15
В матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии Александр Зверев (Германия) победил француза Уго Умбера 6:1, 2:6, 6:3, 6:2.
Бывшая первая ракетка мира Карлос Алькарас выиграл два сета у британца Джека Дрейпера 7:5, 6:1. Матч не был доигран из-за травмы британца.
Американец Томми Пол разгромил Алехандро Давидовича-Фокина 6:1, 6:1, 6:1.
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