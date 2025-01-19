x
19 января 2025
|
последняя новость: 13:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 января 2025
|
19 января 2025
|
последняя новость: 13:42
19 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 19 января 2025 г., 12:58 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 12:58
Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии
AP Photo/Mark Baker

Испанка Паула Бадоса вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, победив сербку Ольгу Данилович 6:1, 7:6.

Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла хорватку Донну Векич 7:6, 6:0.

Американка Коко Гофф одержала волевую победу над швейцаркой Белиндой Бенчич 5:7, 6:2, 6:1.

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко разгромила россиянку Мирру Андрееву 6:1, 6:2.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 января 2025

Зверев и Алькарас вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 января 2025

Юниорский Открытый чемпионат Австралии. Израильтянка проиграла в первом матче
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 января 2025

Элина Свитолина и Ига Швентек вышли в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 января 2025

Янник Синнер вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии