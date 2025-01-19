Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии
время публикации: 19 января 2025 г., 12:58 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 12:58
Испанка Паула Бадоса вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, победив сербку Ольгу Данилович 6:1, 7:6.
Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла хорватку Донну Векич 7:6, 6:0.
Американка Коко Гофф одержала волевую победу над швейцаркой Белиндой Бенчич 5:7, 6:2, 6:1.
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко разгромила россиянку Мирру Андрееву 6:1, 6:2.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 января 2025