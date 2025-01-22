"Маккаби Ирони" проиграл в овертайме и вылетел из Лиги чемпионов ФИБА
время публикации: 22 января 2025 г., 05:54 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 05:54
В третьем матче серии первого раунда плэй-офф Лиги чемпионов ФиБА "Маккаби Ирони" (Рамат-Ган) проиграл во втором овертайме венгерскому клубу "Сомбатхей" 100:106.
Счет в серии 2:1.
В следующий этап прошли венгры.
Первую четверть выиграли венгры 25:17. После 20 минут 39:3, 30 - 64:60.
Основное время матча завершилось вничью 78:78. .
29 очков набрал защитник венгерского клуба Золтан Перл.
Лучший в составе "Маккаби Ирони" - Амин Стивенс (24 + 9 подборов).
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