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"Маккаби Ирони" проиграл в овертайме и вылетел из Лиги чемпионов ФИБА

Баскетбол
время публикации: 22 января 2025 г., 05:54 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 05:54
"Маккаби Ирони" проиграл в овертайме и вылетел из Лиги чемпионов ФИБА
AP Photo/George Walker IV

В третьем матче серии первого раунда плэй-офф Лиги чемпионов ФиБА "Маккаби Ирони" (Рамат-Ган) проиграл во втором овертайме венгерскому клубу "Сомбатхей" 100:106.

Счет в серии 2:1.

В следующий этап прошли венгры.

Первую четверть выиграли венгры 25:17. После 20 минут 39:3, 30 - 64:60.

Основное время матча завершилось вничью 78:78. .

29 очков набрал защитник венгерского клуба Золтан Перл.

Лучший в составе "Маккаби Ирони" - Амин Стивенс (24 + 9 подборов).

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