НБА. Достижение Энтони Эдвардса

В матче регулярного чемпионата НБА "Кливленд Кавальерз" в гостях обыграл "Миннесоту Тимбервулвз" 124:117.

Лидеры "Кливленда" набрали 65 очков на двоих: Донован Митчелл (36 + 8 подборов + 7 передач) и Дариус Гарланд (29 + 5 подборов + 6 передач).

Самым результативным в составе "волков" стал Энтони Эдвардс (28 + 3 подбора + 5 передач). Он стал третьим в списке самых молодых игроков НБА, набравших 8000 очков (у него 8015) (23 года 106 дней).

Лидируют в списке Леброн Джеймс и Кевин Дюрант.