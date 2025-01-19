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Спорт

НБА. Достижение Энтони Эдвардса

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
НБА
время публикации: 19 января 2025 г., 09:47 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 09:54
НБА. Достижение Энтони Эдвардса
AP Photo/Frank Franklin II

В матче регулярного чемпионата НБА "Кливленд Кавальерз" в гостях обыграл "Миннесоту Тимбервулвз" 124:117.

Лидеры "Кливленда" набрали 65 очков на двоих: Донован Митчелл (36 + 8 подборов + 7 передач) и Дариус Гарланд (29 + 5 подборов + 6 передач).

Самым результативным в составе "волков" стал Энтони Эдвардс (28 + 3 подбора + 5 передач). Он стал третьим в списке самых молодых игроков НБА, набравших 8000 очков (у него 8015) (23 года 106 дней).

Лидируют в списке Леброн Джеймс и Кевин Дюрант.

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