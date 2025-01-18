Возвращение Батлера. Рекорды Ривза и Алдамы. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Денвер" разгромил "Майами" 133:113.
Бостон Селтикс - Орландо Мэджик 121:94
Нью-Йорк Никс - Миннесота Тимбервулвз 99:116
"Волки"одержали четвертую выездную победу подряд.
Лидер "Миннесоты" Энтони Эдвардс набрал 36 очков, сделал 13 подборов и 7 передач.
Чикаго Булз - Шарлотт Хорнетс 123:125
Центровой "Чикаго" Никола Вучевич набрал 40 очков и сделал 13 подборов.
Форвард "Шарлотт" Брэндон Миллер получил серьезную травму - разрыв связки правого запястья.
Майами Хит - Денвер Наггетс 113:133
Лидер "Денвера" Никола Йокич сделал "дабл-дабл" (24 + 12 подборов + 10 передач).
Джимми Батлер (Майами) вернулся на площадку после семиматчевого отстранения и набрал 18 очков.
Милуоки Бакс - Торонто Рэпторз 130:112
Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо сделал "дабл-дабл" (35 + 13 подборов).
Нью-Йорк Пеликанз - Юта Джаз 136:123
"Нью-Орлеан" одержал третью победу подряд.
Даллас Мэверикс - Оклахома-Сити Тендер 106:98
"Тендер" вынужден был играть без лидера. Шей Гилджес-Александр пропустил матч из-за растяжения связок руки.
Сан-Антонио Сперз - Мемфис Гризлис 112:140
Центровой "Мемфиса" Санти Алдама установил личный рекорд результативности - 29 очков.
Лос-Анджелес Лейкерс - Бруклин Нетс 102:101
Остин Ривз (Лейкерс) установил линый рекорд - 38 очков.