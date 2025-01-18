x
18 января 2025
|
последняя новость: 11:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 января 2025
|
18 января 2025
|
последняя новость: 11:41
18 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Возвращение Батлера. Рекорды Ривза и Алдамы. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 18 января 2025 г., 10:47 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 10:53
Возвращение Батлера. Рекорды Ривза и Алдамы. Результаты матчей НБА
AP Photo/Darren Abate

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Денвер" разгромил "Майами" 133:113.

Бостон Селтикс - Орландо Мэджик 121:94

Нью-Йорк Никс - Миннесота Тимбервулвз 99:116

"Волки"одержали четвертую выездную победу подряд.

Лидер "Миннесоты" Энтони Эдвардс набрал 36 очков, сделал 13 подборов и 7 передач.

Чикаго Булз - Шарлотт Хорнетс 123:125

Центровой "Чикаго" Никола Вучевич набрал 40 очков и сделал 13 подборов.

Форвард "Шарлотт" Брэндон Миллер получил серьезную травму - разрыв связки правого запястья.

Майами Хит - Денвер Наггетс 113:133

Лидер "Денвера" Никола Йокич сделал "дабл-дабл" (24 + 12 подборов + 10 передач).

Джимми Батлер (Майами) вернулся на площадку после семиматчевого отстранения и набрал 18 очков.

Милуоки Бакс - Торонто Рэпторз 130:112

Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо сделал "дабл-дабл" (35 + 13 подборов).

Нью-Йорк Пеликанз - Юта Джаз 136:123

"Нью-Орлеан" одержал третью победу подряд.

Даллас Мэверикс - Оклахома-Сити Тендер 106:98

"Тендер" вынужден был играть без лидера. Шей Гилджес-Александр пропустил матч из-за растяжения связок руки.

Сан-Антонио Сперз - Мемфис Гризлис 112:140

Центровой "Мемфиса" Санти Алдама установил личный рекорд результативности - 29 очков.

Лос-Анджелес Лейкерс - Бруклин Нетс 102:101

Остин Ривз (Лейкерс) установил линый рекорд - 38 очков.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 января 2025

Победа "Барселоны". Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 января 2025

В битве лидеров победила "Оклахома -Сити". "Дабл-дабл" Сабониса. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 января 2025

"Реал" проиграл "Олимпиакосу". Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 января 2025

Евролига. "Маккаби" проиграл в Париже