x
19 января 2025
|
последняя новость: 10:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 января 2025
|
19 января 2025
|
последняя новость: 10:43
19 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Рекорд не помог "Вашингтону" победить. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 19 января 2025 г., 10:19 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 10:25
Рекорд не помог "Вашингтону" победить. Результаты матчей НБА
AP Photo/Jeff Chiu

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Уорриорз" победил "Вашингтон" 122:114.

Бостон Селтикс - Атланта Хоукс 115:119 (овертайм)

Основное время матча завершилось со счетом 104:104.

"Дабл-дабл 20+" сделали Тре Янг (Атланта) (28 + 11 передач) и Джайлен Браун (Бостон) (24 + 11 подборов).

Индиана Пэйсерз - Филадельфия Сиксерз 115:102

В 2025 году "Индиана" одержала 8 побед в 9 играх.

Вторую половину матча хозяева выиграли 54:43.

Голден Стэйт Уорриорз - Вашингтон Уизардс 122:114

"Ваашингтон" установил клубный рекорд, забросив 22 трехочковых в одном матче. 8 дальних точных бросков сделал Джордан Пул (38 + 5 подборов + 5 передач).

Энтони Уиггинс (Голден Стэйт) впервые с 2019 года провел матч "30 +10" (31 + 11 подборов + 4 передачи).

Портленд Трэйл Блэйзерс - Хьюстон Рокетс 103:125

"Портленд" проиграл пятый матч подряд.

Израильский нападающий хозяев Дени Авдия пропустил третий матч из-за травмы ноги.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 января 2025

НБА. Достижение Энтони Эдвардса
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 января 2025

Возвращение Батлера. Рекорды Ривза и Алдамы. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 января 2025

Победа "Барселоны". Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 января 2025

В битве лидеров победила "Оклахома -Сити". "Дабл-дабл" Сабониса. Результаты матчей НБА