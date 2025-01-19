Рекорд не помог "Вашингтону" победить. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Уорриорз" победил "Вашингтон" 122:114.
Бостон Селтикс - Атланта Хоукс 115:119 (овертайм)
Основное время матча завершилось со счетом 104:104.
"Дабл-дабл 20+" сделали Тре Янг (Атланта) (28 + 11 передач) и Джайлен Браун (Бостон) (24 + 11 подборов).
Индиана Пэйсерз - Филадельфия Сиксерз 115:102
В 2025 году "Индиана" одержала 8 побед в 9 играх.
Вторую половину матча хозяева выиграли 54:43.
Голден Стэйт Уорриорз - Вашингтон Уизардс 122:114
"Ваашингтон" установил клубный рекорд, забросив 22 трехочковых в одном матче. 8 дальних точных бросков сделал Джордан Пул (38 + 5 подборов + 5 передач).
Энтони Уиггинс (Голден Стэйт) впервые с 2019 года провел матч "30 +10" (31 + 11 подборов + 4 передачи).
Портленд Трэйл Блэйзерс - Хьюстон Рокетс 103:125
"Портленд" проиграл пятый матч подряд.
Израильский нападающий хозяев Дени Авдия пропустил третий матч из-за травмы ноги.