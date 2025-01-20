Дени Авдия вернулся и сделал "дабл-дабл". "Портленд" победил "Чикаго"

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэзерс" победил "Чикаго Булз" 113:102.

"Портленд" прервал серию из пяти поражений.

Израильский форвард "Трэйл Блэйзерс" Дени Авдия вернулся (он пропустил три матча из-за травмы) и сделал "дабл-дабл" (20 + 12 подборов + 3 передачи).

Первую четверть убедительно выиграл "Чикаго" 34:22.

Первая половина матч завершилась вничью 53:53.

После трех четвертей выигрывал "Портленд" 87:77.

Самый результативный игрок матча Зак Лавин (Чикаго) (27 + 4 подбора + 5 передач).

Самым результативным игроком хозяев стал Скут Хендерсон (25 + 7 подборов + 8 передач + 2 перехвата). Он установил рекорд клуба - стал самым молодым игроком "Портленда", набравшим в четырех играх более 100 очков и сделавшим более 30 передач.