"Бавария" вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
В седьмом туре основной стадии футболисты немецкой "Баварии" на своем поле в Мюнхене со счетом 2:0 взяли верх над бельгийским "Юнионом".
Оба гола забил Гарри Кейн – на 52 и (с пенальти) 55-й минутах. Он же не смог реализовать пенальти на 81-й минуте. На 63-й минуте в составе "Баварии" был удален получивший два предупреждения Ким Мин Джэ.
Теперь у "Баварии" 18 очков, она – на втором месте в турнирной таблице. Лидирует английский "Арсенал" (21 очко), ранее уже гарантировавший выход в 1/8 финала.
"Юнион" – на 31-м месте, 6 очков.
Результаты остальных матчей:
"Галатасарай" – "Атлетико" – 1:1
"Карабах" – "Айнтрахт" – 3:2
"Аталанта" – "Атлетик" – 2:3
"Марсель" – "Ливерпуль" – 0:3
"Ньюкасл" – ПСВ – 3:0
"Славия" – "Барселона" – 2:4
"Челси" – "Пафос" – 1:0
"Ювентус" – "Бенфика" – 2:0