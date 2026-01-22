"Бавария" вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

В седьмом туре основной стадии футболисты немецкой "Баварии" на своем поле в Мюнхене со счетом 2:0 взяли верх над бельгийским "Юнионом".

Оба гола забил Гарри Кейн – на 52 и (с пенальти) 55-й минутах. Он же не смог реализовать пенальти на 81-й минуте. На 63-й минуте в составе "Баварии" был удален получивший два предупреждения Ким Мин Джэ.

Теперь у "Баварии" 18 очков, она – на втором месте в турнирной таблице. Лидирует английский "Арсенал" (21 очко), ранее уже гарантировавший выход в 1/8 финала.

"Юнион" – на 31-м месте, 6 очков.

Результаты остальных матчей:

"Галатасарай" – "Атлетико" – 1:1

"Карабах" – "Айнтрахт" – 3:2

"Аталанта" – "Атлетик" – 2:3

"Марсель" – "Ливерпуль" – 0:3

"Ньюкасл" – ПСВ – 3:0

"Славия" – "Барселона" – 2:4

"Челси" – "Пафос" – 1:0

"Ювентус" – "Бенфика" – 2:0