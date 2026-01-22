x
22 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Australian Open: победы Алькараса и Соболенко, вылет Радукану

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
Австралия
время публикации: 22 января 2026 г., 06:21 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 06:27
Первая ракетка мира Карлос Алькарас
AP Photo/Dita Alangkara

На Australian Open в Мельбурне ряд фаворитов уверенно прошли в 3-й круг. Первая ракетка мира Карлос Алькарас во втором раунде обыграл немца Янника Ханфманна 7:6(4), 6:3, 6:2.

Арина Соболенко вышла в третий раунд, победив китаянку Бай Чжуосюань 6:3, 6:1.

Александр Зверев одолел француза Александра Мюллера 6:3, 4:6, 6:3, 6:4.

Даниил Медведев после проигранного стартового сета сумел переломить ход встречи против Кентена Алиса – 6:7(9), 6:3, 6:4, 6:2.

Австралиец Алекс де Минор победил серба Хамада Меджедовича 6:7(5), 6:2, 6:2, 6:1.

Среди других результатов дня – победы Андрея Рублёва над Жайме Фарией (6:4, 6:3, 4:6, 7:5) и Фрэнсиса Тиафо над Франсиско Комесаньей (6:4, 6:3, 4:6, 6:2).

В женском турнире Коко Гауфф без проблем прошла сербку Ольгу Данилович 6:2, 6:2 и дальше сыграет с соотечественницей Хейли Баптист. Также в третий круг вышли Жасмин Паолини, обыгравшая Магдалену Френх 6:2, 6:3, и Мирра Андреева, победившая Марию Саккари 6:0, 6:4.

Одним из заметных итогов дня стал вылет бывшей чемпионки US Open Эммы Радукану: британка уступила Анастасии Потаповой 7:6(3), 6:2 и покинула турнир во втором раунде.

