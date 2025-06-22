Суперобмен в НБА. Кевин Дюрант перешел в "Хьюстон Рокетс"
время публикации: 22 июня 2025 г., 20:47 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 20:47
В НБА произошел суперобмен. Двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант перешел из "Финикс Санз" в "Хьюстон Рокетс".
"Санз" получил Джейлена Грина, Диллона Брукса, десятый пик первого раунда драфта НБА 2025 года и пять пиков второго раунда.
Кевин Дюрант выступает в НБА с 2007 года. Ранее он выступал за "Оклахома-Сити Тендер", "Голен Стэйт Уорриорз" и "Бруклин Нетс".
В составе сборной США Кевин Дюрант - чемпион мира 2010 года и четырехкратный олимпийский чемпион.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 июня 2025