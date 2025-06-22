Суперобмен в НБА. Кевин Дюрант перешел в "Хьюстон Рокетс"

В НБА произошел суперобмен. Двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант перешел из "Финикс Санз" в "Хьюстон Рокетс".

"Санз" получил Джейлена Грина, Диллона Брукса, десятый пик первого раунда драфта НБА 2025 года и пять пиков второго раунда.

Кевин Дюрант выступает в НБА с 2007 года. Ранее он выступал за "Оклахома-Сити Тендер", "Голен Стэйт Уорриорз" и "Бруклин Нетс".

В составе сборной США Кевин Дюрант - чемпион мира 2010 года и четырехкратный олимпийский чемпион.