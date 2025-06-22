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Англичане победили испанцев и вышли в полуфинал молодежного чемпионата Европы

Футбол
время публикации: 22 июня 2025 г., 09:21 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 09:21
Англичане победили испанцев и вышли в полуфинал молодежного чемпионата Европы
AP Photo/Petr David Josek

Сборная Англии вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы по футболу (игроки до 21 года), который проходит в Словакии.

Англичане победили испанцев 3:1.

Уже на 15-й минуте счет был 2:0. Отличились Джеймс Макэтти (Манчестер Сити) и Харви Эллиотт (Ливерпуль).

На 39-й минуте Хави Гуэрра (Валенсия) сократил отставание 2:1.

На 4-й минуте компенсированного времени Эллиотт Андерсон (Ноттингем Форест) реализовал пенальти.

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