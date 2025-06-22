Англичане победили испанцев и вышли в полуфинал молодежного чемпионата Европы
время публикации: 22 июня 2025 г., 09:21 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 09:21
Сборная Англии вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы по футболу (игроки до 21 года), который проходит в Словакии.
Англичане победили испанцев 3:1.
Уже на 15-й минуте счет был 2:0. Отличились Джеймс Макэтти (Манчестер Сити) и Харви Эллиотт (Ливерпуль).
На 39-й минуте Хави Гуэрра (Валенсия) сократил отставание 2:1.
На 4-й минуте компенсированного времени Эллиотт Андерсон (Ноттингем Форест) реализовал пенальти.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 июня 2025