Англичане победили испанцев и вышли в полуфинал молодежного чемпионата Европы

Сборная Англии вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы по футболу (игроки до 21 года), который проходит в Словакии.

Англичане победили испанцев 3:1.

Уже на 15-й минуте счет был 2:0. Отличились Джеймс Макэтти (Манчестер Сити) и Харви Эллиотт (Ливерпуль).

На 39-й минуте Хави Гуэрра (Валенсия) сократил отставание 2:1.

На 4-й минуте компенсированного времени Эллиотт Андерсон (Ноттингем Форест) реализовал пенальти.