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"Интер" с трудом обыграл японцев. Результаты матчей клубного чемпионата мира

Футбол
время публикации: 22 июня 2025 г., 08:15 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 08:22
"Интер" с трудом обыграл японцев. Результаты матчей клубного чемпионата мира
AP Photo/Ryan Sun

В матче второго тура клубного чемпионата мира миланский "Интер" с большим трудом обыграл "Урава Ред Даймондс" 2:1.

Флуминенсе (Рио-де-Жанейро, Бразилия) - Ульсан (Южная Корея) 4:2

После первого тайма в счете вели корейцы 2:1.

Бразильцы сравняли счет на 66-й минуте. На 83-й минуте победный гол забил Хуан Фрейтес.

Ривер Плейт (Буэнос-Айрес, Аргентина) - Монтеррей (Мексика) 0:0

Аргентинцы завершали матч в меньшинстве. На первой минуте компенсированного времени вторую желтую карточку получил Кевин Кастано, в марте перешедший из "Краснодара".

Интер (Милан, Италия) - Урава Ред Даймондс (Япония) 2:1

Победный гол 20-летний Валентин Карбони забил на второй минуте компенсированного времени.

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