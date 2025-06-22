"Интер" с трудом обыграл японцев. Результаты матчей клубного чемпионата мира
время публикации: 22 июня 2025 г., 08:15 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 08:22
В матче второго тура клубного чемпионата мира миланский "Интер" с большим трудом обыграл "Урава Ред Даймондс" 2:1.
Флуминенсе (Рио-де-Жанейро, Бразилия) - Ульсан (Южная Корея) 4:2
После первого тайма в счете вели корейцы 2:1.
Бразильцы сравняли счет на 66-й минуте. На 83-й минуте победный гол забил Хуан Фрейтес.
Ривер Плейт (Буэнос-Айрес, Аргентина) - Монтеррей (Мексика) 0:0
Аргентинцы завершали матч в меньшинстве. На первой минуте компенсированного времени вторую желтую карточку получил Кевин Кастано, в марте перешедший из "Краснодара".
Интер (Милан, Италия) - Урава Ред Даймондс (Япония) 2:1
Победный гол 20-летний Валентин Карбони забил на второй минуте компенсированного времени.
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