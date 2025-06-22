Клубный чемпионат мира. "Ювентус" разгромил марокканцев

В матче клубного чемпионата мира, который проходит в США, "Ювентус" разгромил "Видад" (Касабланка) 4:1.

На 6-й минуте Кенан Йылдыз прострелил или ударил по воротам. Мяч от защитника Абдулмунаима Бутуиля влетел в сетку 1:0. Автогол.

Через 10 минут Кенан Йылдыз из полукруга перед штрафной пробил в "девятку" 2:0.

На 25-й минуте Тембинкоси Лорч вышел один на один 2:1.

На 69-й минуте Кенан Йылдыз обыграл защитника и с близкого расстояния отправил мяч в сетку 3:1.На 4-й минуте компенсированного времени Душан Влахович реализовал пенальти 4:1.