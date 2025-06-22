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Санти Касорла помог "Овьедо" вернуться в Ла Лигу

Футбол
время публикации: 22 июня 2025 г., 13:04 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 13:04
Санти Касорла помог "Овьедо" вернуться в Ла Лигу
AP Photo/Miguel Morenatti, File

Спустя 24 года "Овьедо" вернулся в элитный дивизион испанского футбола.

В ответном стыковом матче "Овьедо" в дополнительное время победил "Мирандес" 3:1.

В первом матче победил "Мирандес" 1:0.

На 19-й минуте арендованный у "Алавеса" Хоакин Паничелли вывел "Мирандес" впередд 0:1.

На 39-й минуте бывший игрок "Вильярреала" и "Арсенала" Санти Касорла реализовал пенальти 1:1. В августе 2023 года он после 20-летнего перерыва вернулся в "Овьедо".

На 52-й минуте забил арендованный у "Жироны" Ильяс Шайра (интересно, что в прошлом сезоне он на правах аренды играл за "Мирандес").

На 74-й минуте был удален защитник "Мирандеса" Серхио Постиго. Численные составы команд не изменились. Он был удален со скамейки запасных.

На 103-й минуте отличился бывший форвард "Хетафе" Франсиско Портильо.

На 119-й минуте были удалены бывший защитник "Барселоны" Давид Костас (Овьедо) и арендованный у "Атлетика" (Бильбао) Унаи Эгилус (Мирандес).

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