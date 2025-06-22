Сенсация Золотого кубка. Канадцы не смогли обыграть сборную Кюрасао

В Канаде и США завершился второй тур группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ.

Канада - Кюрасао 1:1

На 9-й минуте Натан Салиба (Монреаль) вывел хозяев вперед 1:0.

На 69-й минуте бывший форвард "Бохума" и "Брайтон и Хоув" Юрген Локадия забил. Гол гостей не засчитан из-за офсайда.

Сборная Кюрасао сравняла счет на 4-й минуте компенсированного времени. Джошуа Циммерманн (Осс, Нидерланды) сделал передачу. Бывший форвард ПСВ Джереми Антониссе (Морейренсе, Португалия) сравнял счет.

Гондурас - Сальвадор 2:0

В первом тайме Ромель Киото (Аль-Араби, Саудовская Аравия) открыл счет 1:0.

На пятой минуте компенсированного времени отличился Диксон Рамирес (Реал Эспанья).