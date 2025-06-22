Женский юниорский чемпионат Европы. Сборные Испании и Португалии вышли в полуфинал
время публикации: 22 июня 2025 г., 09:50 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 09:50
Завершился групповой этап женского юниорского чемпионата Европы по футболу (спортсменки до 19 лет), который проходит в Польше.
В полуфиналах сыграют
Франция - Португалия
Испания - Италия.
Нидерланды - Португалия 0:2
Марта Гаго реализовала пенальти. Второй гол забила Дарья Каминьска (Спортинг, Лиссабон).
Испания - Англия 1:0
Победный гол на 6-й минуте компенсированного времени забила Кристина Либран (Мадрид).
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