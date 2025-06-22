Женский юниорский чемпионат Европы. Сборные Испании и Португалии вышли в полуфинал

Завершился групповой этап женского юниорского чемпионата Европы по футболу (спортсменки до 19 лет), который проходит в Польше.

В полуфиналах сыграют

Франция - Португалия

Испания - Италия.

Нидерланды - Португалия 0:2

Марта Гаго реализовала пенальти. Второй гол забила Дарья Каминьска (Спортинг, Лиссабон).

Испания - Англия 1:0

Победный гол на 6-й минуте компенсированного времени забила Кристина Либран (Мадрид).