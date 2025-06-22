Молодежный чемпионат Европы. Французы победили датчан и вышли в полуфинал

Французы вышли в полуфинал молодежного чемпионата Европы по футболу (спортсмены до 21 года), который проходит в Словакии.

Сборная Франции одержала волевую победу над датчанами 3:2.

На 18-й минуте датчане воспользовались ошибкой французской обороны. Клемент Бишофф (Брондбю) перехватил мяч на линии штрафной и точно пробил 1:0.

На 44-й минуте Джауи Сиссе (Ренн) совершил проход к воротам и сравнял счет 1:1.

На 49-й минуте отличился Оливер Соренсен (Мидтьюланд) 2:1.

На 70-й минуте отличился Матис Тель недавно перешел из "Баварии" в "Тоттенхэм". В прошлом сезоне играл за лондонский клуб на правах аренды). Гол француза отменили - офсайд.

На 84-й минуте за французов сыграл угловой флажок. Мяч попал в него и не выщел за пределы поля. Навес. Квентин Мерлин (Марсель) сравнял счет 2:2. Через минуту Матис Тель пробил в дальний угол 2:3.