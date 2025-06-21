Испанки разгромили сборную Германии, бельгийки - Черногории. Результаты матчей Евробаскета
время публикации: 21 июня 2025 г., 08:41 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 08:41
В Чехии, Германии, Греции и Италии продолжается групповой этап женского чемпионата Европы по баскетболу.
Швеция - Великобритания 75:66
Британки выиграли первую четверть 22:15.
Защитник сборной Швеции Клара Линдквист (Жирона) сделала "дабл-дабл 20+" (20 + 11 подборов + 6 передач + 2 перехвата).
Холли Уинтерберн (Великобритания, Бешикташ) была близка к "дабл-даблу" (19 + 9 подборов + 7 передач).
Португалия - Чехия 52:73
Вторую четверть чешки выиграли 21:8, первую половину матча - 40:19.
Испания - Германия 79:60
20 очков набрала центровая сборной Испании Ракель Каррера (Валенсия).
Черногория - Бельгия 53:87
Счет после 10 минут 31:8.
Кьяра Лискенс (Голден Стэйт Валькириез) набрала 25 очков и сделала8 подборов.
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