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Испанки разгромили сборную Германии, бельгийки - Черногории. Результаты матчей Евробаскета

Баскетбол
время публикации: 21 июня 2025 г., 08:41 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 08:41
Испанки разгромили сборную Германии, бельгийки - Черногории. Результаты матчей Евробаскета
AP Photo/Mark J. Terrill

В Чехии, Германии, Греции и Италии продолжается групповой этап женского чемпионата Европы по баскетболу.

Швеция - Великобритания 75:66

Британки выиграли первую четверть 22:15.

Защитник сборной Швеции Клара Линдквист (Жирона) сделала "дабл-дабл 20+" (20 + 11 подборов + 6 передач + 2 перехвата).

Холли Уинтерберн (Великобритания, Бешикташ) была близка к "дабл-даблу" (19 + 9 подборов + 7 передач).

Португалия - Чехия 52:73

Вторую четверть чешки выиграли 21:8, первую половину матча - 40:19.

Испания - Германия 79:60

20 очков набрала центровая сборной Испании Ракель Каррера (Валенсия).

Черногория - Бельгия 53:87

Счет после 10 минут 31:8.

Кьяра Лискенс (Голден Стэйт Валькириез) набрала 25 очков и сделала8 подборов.

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