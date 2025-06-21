Евробаскет. Француженки победили "+74"
время публикации: 21 июня 2025 г., 19:37 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 19:37
В матче женского чемпионата Европы по баскетболу француженки расправились со сборной Швейцарии 111:37.
После 10 минут 25:9, 20 - 60:14, 30 - 82:29.
23 очка набрала форвард Жанель Салон (Голден Стэйт Валькириез).
Набрала 19 очкв и сделала 6 подборов Валериан Ээи (УСК, Прага).
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